Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос может пропустить от четырех до шести месяцев, информирует TSN. 26-летний канадский форвард получил повреждение мениска в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (4:3). В этом сезоне "Стэмкос" провел 17 матчей, в которых набрал 20 очков (девять голов + 11 передач).