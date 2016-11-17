Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос может пропустить от четырех до шести месяцев, информирует TSN. 26-летний канадский форвард получил повреждение мениска в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (4:3). В этом сезоне "Стэмкос" провел 17 матчей, в которых набрал 20 очков (девять голов + 11 передач).
Весёлый©
SportsMan ___ Ну, если убрать пропуски из-за травм и локаут, то, теоретически, у него уже сейчас могло быть под 400 шайб. У Овечкина пусть будет 550-560 вместо нынешних 533-х. Стамеска моложе Овцы на 5 лет. Так что, это еще нужно сильно посмотреть, кто самый одаренный форвард нынешней НХЛ. А многие аналитики (не с Рен-ТВ) считают, и опять же небезосновательно, что он еще и более многосторонний.///Это же ответ РФ насчет величины контракта.
21:24
Ралпачан Фляйшманъ
самый оплачиваемый игрок будет пить кофе на трибунах, а Наместников с Кучеровым с контрактами за еду будут тащить болтов)) отличная работа, Изя, так распределить деньги было гениальнейшей идеей)))
21:09
SportsMan
Карьера Стэмкоса мне напоминает карьеру Буре, видимо стиль игры у него резкий и быстрый, тело подводит. А может не очень везёт просто. Жаль, вроде не так давно серьёзнейшая травма была, только начал напоминать себя прежнего и вновь. Печально. Надеюсь в будущем всё с ним будет хорошо. Талантливый игрок, всегда жаль.
21:03