СМИ: NBC не будет показывать матчи НХЛ во время Олимпиады

Канал NBC не будет показывать матчи НХЛ с 7 по 26 февраля 2018 года, утверждает New York Post. В этот период будут проходить Олимпийские игры-2018. Ранее НХЛ приняла решение не делать перерыв в сезоне на Игры, впервые с 1994 года. Таким образом, хоккеисты лиги не смогут принять участие в олимпийском турнире в Пхенчхане.

NBC владеет правами на показ матчей НХЛ. В предварительном расписании эфира канала в период с 7 по 26 февраля не было запланировано игр НХЛ. Ожидалось, что их включат в эфирную сетку позднее, что является стандартной практикой. Однако, по словам вице-президента NBC Криса Макклоски, на данный момент изменений не планируется.