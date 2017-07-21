Скотт Уилсон: "В "Питтсбурге" хотели, чтобы я играл, как Кунииц или Хернквист"

Нападающий "Питтсбурга" Скотт Уилсон в предстоящем сезоне хочет получать больше игрового времени. По словам форварда, в команде от него требовали игры форвардов Криса Куница и Патрика Хернквиста.

- Год назад это было моей целью - усердно работать и в начале сезона попасть в состав. Получив травму в первом сезоне, я чувствовал, что остальные ребята уходят вперед, особенно когда на места в составе претендует так много молодежи, - приводит NHL.com/ru слова Уилсона. - Так что в прошлом году я просто хотел попасть в команду и получить большую роль.

Сложно проводить на льду шесть или семь минут за матч, большую часть времени сидя на лавке, но в команде всегда хотели, чтобы я играл, как Куниц или Патрик Хернквист. Эти ребята мне сильно помогли.

Я рад за Куница, хотя в мои первые пару лет в Питтсбурге он сильно мне помогал. Мы с ним играем в похожем жестком стиле и обладаем хорошим броском. Таких парней в лиге осталось не так уж много. Но я в наступающем сезоне очень надеюсь получить больше игрового времени и играть на прежнем результативном уровне.