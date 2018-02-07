Сидни Кросби: "Пришлось проявить характер, чтобы отыграться в матче с "Вегасом"

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил волевые качества своих партнеров, которые смогли отыграться в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вегасом" (5:4). По ходу встречи "Голден Найтс" вели 2:0.

– Мы одержали хорошую победу, учитывая, что мы уступали по ходу матча, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – На протяжении первой половины встречи было не похоже на то, что мы добьемся желаемого результата, однако мы провели замечательный второй период и продолжили в том же духе в третьем.