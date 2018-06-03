Штястны может вернуться в "Сент-Луис"

Нападающий "Виннипега" Пол Штястны отметил, что не исключает возможности возвращения в "Сент-Луис"​. Американец перешел в "Джетс" в день дедлайна, а летом станет свободным агентом. Напомним, что на данный момент зарплата 32-летнего игрока – 7 миллионов долларов за сезон.

– Я не закрывал за собой двери, – цитирует сайт НХЛ Штястны. – Это ведь бизнес. Когда становишься старше, понимаешь это. Я открыт к любому повороту событий. Никогда не знаешь, что может произойти дальше.

После перехода в "Виннипег" он набрал 13 (4+9) очков в 19 играх регулярного чемпионата и еще 15 (6+9) в 17 встречах плей-офф.