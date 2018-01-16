Шайба Тавареса принесла "Айлендерс" победу над "Монреалем"

"Монреаль" на своем льду проиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий Джон Таварес.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Айлендерс" - 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Бовилье - 8 (Барзал), 1:24 - 0:1. Барзал - 16 (Эберле), 6:29 - 0:2. Делорье - 6 (Ержабек), 8:01 - 1:2. Байрон - 12 (Шлемко), 12:10 - 2:2. Пелеч - 1 (Барзал, Эберле), 22:37 - 2:3. Таварес - 23 (мен.), 25:36 - 2:4. Друэн - 6 (Гальченюк, Ержабек), 39:16 - 3:4. Пачоретти - 12 (бол., Питри, Гальченюк), 53:01 - 4:4. Таварес - 24 (Хикки), 61:51 - 4:5.

Вратари: Прайс - Грайсс.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 56 (13+22+19+2) - 24 (7+6+7+4).

16 января. Монреаль. Centre Bell.