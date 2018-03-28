Шайба Тарасенко в овертайме принесла "Сент-Луису" победу над "Сан-Хосе"

"Сент-Луис" переиграл на своем льду "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). "Блюз" выиграл шестую встречу кряду.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Владимир Тарасенко, оформивший дубль. Теперь на его счету 62 (31+31) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кейн - 29 (Карлссон, Бернс), 6:26 - 0:1. Сундквист - 1 (Парэйко, Данн), 17:43 - 1:1. Павелски - 20 (бол., Бернс), 27:07 - 1:2. ТАРАСЕНКО - 30 (бол., Шенн, Пьетранджело), 32:03 - 2:2. ТАРАСЕНКО - 31 (Соботка), 62:33 - 3:2.

Вратари: Аллен - Делл.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 32 (7+13+9+3) - 24 (8+9+7+0).

Наши: Барбашев (14:55/0/1), Тарасенко (20:07/4/0) - -.

28 марта. Сент-Луис. Scottrade Center.