Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Аризоной"

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграла "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1), несмотря на гол российского нападающего Никиты Кучерова. 24-летний россиянин забросил 38-ю шайбу в текущем сезоне, набрав 96 (38+58) очко. "Лайтнинг" проиграл вторую встречу кряду.

В другой встрече "Монреаль" дома выиграл у "Детройта" (4:2). "Ред Уингз" потерпел третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Аризона" - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

"Монреаль" - "Детройт" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)