Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Аризоной"

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграла "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1), несмотря на гол российского нападающего Никиты Кучерова. 24-летний россиянин забросил 38-ю шайбу в текущем сезоне, набрав 96 (38+58) очко. "Лайтнинг" проиграл вторую встречу кряду.
В другой встрече "Монреаль" дома выиграл у "Детройта" (4:2). "Ред Уингз" потерпел третье поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Аризона" - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
"Монреаль" - "Детройт" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
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fifa_guru
всё в руках Бостона теперь :] правда с Пегом биться в гостях и очная с Тампой
05:55
fifa_guru
домашняя игра, 13 бросков за 2 периода против Аризоны... круто, чо. хоть и без Стамески но всё же..
05:54
maxcds
Понятно что Зона давно уже ни на что не претендует, но вообще-то "безнадежный аутсайдер НХЛ" в марте идет по графику команды, претендующей на плов (более 60% очков). Мне у них очень нравится Келлер. Раанта злой. Обыграны серьезные команды борющиеся за каждое очеко типа лосей, огней и соты, теперь и тампа. По Ку-ку-перу согласен. Может не на выход, конечно, но его вина очевидна. Надо было меня вовремя слушать))) В тоже время пару хороших матчей может все перевернуть. Не уверен, что тампа легко ляжет по 0-4 кому либо. Но то, что она не главный претендент на востоке - было понятно давно. P.S. И кто бы что ни говорил - с Намесом всегда Куч оживал, даже вовремя посленовогодних экскриментов Ку-ку-пера.
05:53
gibson
Купер — на выход. Абсолютно унизительная игра. Просто стыд! Безнадежный аутсайдер НХЛ весь матч откровенно издевался над лидером конференции. Потеря Стэмкоса это даже вообще не оправдание. Потухшая, не желающая играть в хоккей команда, без бензина в баках - вот такой Тампа подходит к плей-офф. Полный развал. Импотенция в атаке, хаос, отсутствие обороны. В первом периоде Аризона четырежды(!) убегала к воротам Тампы после одних и тех же потерь шайбы на чужой синей линии (отличились Коберн, Сергачев, Киллорн и даже Кучеров). Кучеров играл под стать команде. Да забил хороший гол и отдал пару неплохих передач на голевые моменты, но ничего не мог сделать и повести команду за собой. Ни обыгрыша, ни входа в зону, ни одного действия, которое хоть как-то бы завело команду, совершил массу технических ошибок — просто порой не мог принять и обработать шайбу. Очень слабо катался. Это не игра звезды уровня НХЛ. До ПО 6 матчей, а Тампа и ее лидер находятся в разобранном состоянии. Прекрасная тренерская работа! Ее просто нет. Хотя бы можно было бы завести команду на третий последний период, как-то ее накачать? Ничего опять не забили с пустыми воротами. Жду с начала сезона этого события. Мне картина в обще-то давно ясна. Я только надеялся, что команда сможет каким-то образом доползти до конца чемпиона, сохранив лидерство в дивизионе. Потом получит проходимого соперника в первом раунде и наберет форум через игры. Но на это можно не рассчитывать. Никаких аргументов в предстоящих двух играх с Бостоном нет. А значит Тампа отправится играть с Торонто, где получит свои закономерные 0:4.
05:34