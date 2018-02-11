Сэйв спиной от Василевского. Видео

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:3) поймал шайбу спиной. После броска Анже Копитара с острого угла Василевский удачно подставил ловушку и спас команду от гола.
Всего россиянин отразил 44 броска и был признан лучшим игроком матча.
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Santafe
Огонь!
12:00
splash174
Про "Везину" в этом сезоне больше никаких вопросов
11:02
Джин_SM(v3)
Маршал Василевский!
10:11
spetrov
Ну дает парень!
10:06
gibson
Какой спиной? Кто это писал? Он ловушкой поймал шайбу у себя за спиной.
09:14