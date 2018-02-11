Сэйв спиной от Василевского. Видео

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:3) поймал шайбу спиной. После броска Анже Копитара с острого угла Василевский удачно подставил ловушку и спас команду от гола.

Всего россиянин отразил 44 броска и был признан лучшим игроком матча.