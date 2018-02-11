08:53 | Хоккей — НХЛ

Сэйв спиной от Василевского. Видео

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Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:3) поймал шайбу спиной. После броска Анже Копитара с острого угла Василевский удачно подставил ловушку и спас команду от гола.

Всего россиянин отразил 44 броска и был признан лучшим игроком матча.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Santafe

Огонь!

12:00

splash174

Про "Везину" в этом сезоне больше никаких вопросов

11:02

Джин_SM(v3)

Маршал Василевский!

10:11

spetrov

Ну дает парень!

10:06

gibson

Какой спиной? Кто это писал? Он ловушкой поймал шайбу у себя за спиной.

09:14

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