Сергей Федотов: "Ковальчук по стилю не очень подходит "Лос-Анджелесу"

Скаут сборной России Сергей Федотов считает, что форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не вписывается в стиль игры команды.

- Я еще перед началом сезона говорил свое мнение: Илья Ковальчук по своему стилю не очень подходит "Лос-Анджелесу", то есть проблема опять же не в нем. Его перевод в четвертое звено, достаточно малое игровое время – это попытка что-то изменить, взгляд нового главного тренера, - цитирует Федотова телеканал "360". - В такой ситуации очень просто все списать на Илью Ковальчука. Повторюсь, на мой взгляд, его сильные стороны изначально не очень вписывались в систему игры "Кингз". Она, конечно, меняется на протяжении нескольких лет, но мы их все равно знаем как одну из самых жестких и габаритных команд. Поэтому думаю, что это вопрос к руководству "Лос-Анджелеса" по Илье Ковальчуку. Думаю, Илья готов и к таким непростым обстоятельствам, он все прекрасно понимает. Такие безголевые серии были и у Овечкина, и у Малкина. Я просто настаиваю, что это проблема "Лос-Анджелес Кингз", а не Ильи Ковальчука.

Матч регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (5:2) Ковальчук начал в четвертом звене и в итоге провел на льду менее шести минут.

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