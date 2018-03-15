"Сан-Хосе" подписал контракт с российским форвардом Летуновым

"Сан-Хосе" объявил о подписании соглашения с 22-летним российским форвардом Максимом Летуновым. Клуб заключил с игроком стандартный трехлетний контракт новичка.

– Максим – талантливый бомбардир, который умеет играть в пас. За счет скорости и мастерства он добивался успеха на всех уровнях, – приводит пресс-служба НХЛ слова генерального директора "Шаркс" Дуга Уилсона. – Он великолепно чувствует игру, и это качество позволило ему приносить огромную пользу в большинстве и меньшинстве. Он много работал над собой, развивая физическую силу, и показал нам, что готов начать играть на профессиональном уровне.



В этом сезоне Летунов набрал 28 (12+16) очков и 12 минут штрафа в 36 играх за команду Университета Коннектикута.



Игрок в 2014 году был задрафтован "Сент-Луис" во втором раунде под общим 55-м номером. 20 июня 2016 года права на него перешли от "Аризоны" к "Сан-Хосе".