"Сан-Хосе" по буллитам обыграл "Аризону"

"Аризона" на своем льду уступила "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного буллита стал Джо Павелски. Это третья подряд победа "Шаркс" и четвертое кряду поражение "Койотс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Сан-Хосе" - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Торнтон - 11 (бол., Кутюр, Хертл), 5:37 - 0:1. Бедкер - 5 (Бернс, Райан), 20:34 - 0:2. Мартинук - 4 (Димерс, Ричардсон), 36:05 - 1:2. Ричардсон - 3 (Казинс, Экман-Ларссон), 46:10 - 2:2.

Победный буллит: Павелски.

Вратари: Раанта - Делл.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 32 (10+6+12+4) - 22 (12+5+4+1).

17 января. Глендейл. Gila River Arena.