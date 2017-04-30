Рон Хекстолл: "Второй выбор на драфте - это огромный шаг для "Филадельфии"

Генеральный менеджер "Филадельфии" Рон Хекстолл заявил, что получение второго места в драфт-лотерее является важным этапом в истории франшизы. Напомним, что победителем стал "Нью-Джерси", который впервые будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ-2017.

– Это большой день для нашей франшизы, – цитирует CSN Хекстолла. – Второй выбор на драфте – это огромный шаг для нас. Мы не могли не волноваться. У нас было много неудач в этом году. Надеюсь, что это станет поворотным моментом для всех в клубе. Мы собираемся получить очень хорошего игрока, и в ближайшие годы будем оглядываться на этот поворотный момент.