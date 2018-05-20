Райан Макдона: "Пройдено всего три четверти пути"

Защитник "Тампа-Бэй" Райан Макдона остался доволен победой над "Вашингтоном" (3:2, 3-2) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли. По его словам, команде удалось выполнить задуманный план.

– Весь тренерский штаб говорил нам, что не так важно, каким образом мы добьемся цели, – цитирует официальный сайт НХЛ Макдона. – Мы проделали хорошую работу, избавившись от недостатков первых матчей. Пытались найти рецепт успеха и реализовать задуманный план. Думаю, мы сделали шаг в правильном направлении, но пройдено всего три четверти пути. Следующий шаг будет очень сложным.