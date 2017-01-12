Рафаэль Ишматов: "Побить рекорд Гретцки - не такая уж и нереальная задача для Овечкина"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаэль Ишматов отметил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может играть в НХЛ до 40 лет и поставить перед собой задачу побить вечный рекорд Уэйна Гретцки. Сегодня россиянин преодолел рубеж в 1000 очков в лиге, забросив две шайбы во встрече с "Питтсбургом". На счету Овечкина 546 голов, Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы.

- Я бы пожелал Саше играть на высоком уровне как можно дольше и побить все возможные рекорды за океаном, - приводят "Известия" слова Ишматова. - Давайте пожелаем ему доиграть до 40 лет и побить рекорд Гретцки. В принципе Овечкин получил от родителей уникальные физические данные, которые позволят ему доиграть до солидного возраста на высшем уровне. Папа и мама развивали его так, как не каждый сможет сделать. Поэтому догнать легендарного канадца - не такая уж нереальная задача. Хотя и забегать вперед не надо. Пусть Александр демонстрирует свой класс от игры к игре, от сезона к сезону.