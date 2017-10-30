"Питтсбург" стал худшей командой по пропущенным голам

"Виннипег" разгромил "Питтсбург" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Пингвинов" это крупное поражение стало третьим в этом сезоне.

Действующий обладатель Кубка Стэнли в этом чемпионате проигрывал "Чикаго" (1:10) и "Тампа-Бэй" (1:7). Команда в 13 матчах забила 36 шайб и пропустила 50 – это худший показатель в лиге на данный момент.

Ошибка Малкина привела к голу "Виннипега". Видео //

Малкин оправдался за свою ошибку. 5-й гол в сезоне. Видео //

"Виннипег" разгромил "Питтсбург", Малкин забил гол и ошибся