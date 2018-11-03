Патрик Лайне: "Потрясающе было сыграть на глазах у всей моей семьи"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне после двух матчей регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" в Хельсинки признался, что он был рад сыграть на глазах у семьи.

– Было потрясающе сыграть на глазах у финских болельщиков и всей моей семьи, – признался Лайне. – Было весело, я забивал, но сегодня этого не хватило. Теперь будет проще возвращаться назад.

– Напрягает ли вас ничья по счету?

– Теперь, когда вы об этом сказали, действительно напрягает как и ничья по очкам (улыбается). Позже решим, кто победил. (Евгений Белоусов)