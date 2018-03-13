10:29 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – третий по молодости автор 600 шайб в НХЛ


Юбилейный 600-й гол в регулярных чемпионатах Александр Овечкин забил в ворота "Виннипега" в 32 года и 176 дней. В более молодом возрасте до этой отметки добирались всего два хоккеиста – Уэйн Гретцки (27 лет и 302 дня) и Марио Лемье (31 год и 122 дня). Меньшее количество матчей на дорогу к 600-му голу потратили они же и Бретт Халл. Но, что интересно, свою 900-ю игру Халл провел только в 35 лет и 144 дня. (Кирилл БУРДАКОВ)

Возраст 600-го в НХЛ

Игрок

Соперник

Номер матча

Возраст

Уэйн ГРЕТЦКИ

23.11.1988. Детройт – Лос-Анджелес – 3:8

718

27 лет 302 дня

Марио ЛЕМЬЕ

04.02.1997. Питтсбург – Ванкувер – 6:4

719

31 год 122 дня

Александр ОВЕЧКИН

13.03.2018. Вашингтон – Виннипег – 3:2 ОТ

990

32 года 176 дня

Бобби ХАЛЛ

25.03.1972. Чикаго – Бостон – 5:5

1032

33 года 84 дня

Марсель ДИОНН

15.12.1984. Лос-Анджелес – Калгари – 6:5

1033

33 года 134 дня

Майк ГАРТНЕР

26.12.1993. Рейнджерс – Нью-Джерси – 8:3

1125

34 года 58 дней

Стив АЙЗЕРМАН

26.11.1999. Детройт – Эдмонтон – 4:2

1201

34 года 201 день

Яромир ЯГР

19.11.2006. Рейнджерс – Каролина – 4:0

1131

34 года 279 дней

Бретт ХАЛЛ

31.12.1999. Даллас – Анахайм – 5:4

900

35 лет 144 дня

Фил ЭСПОЗИТО

04.11.1977. Ванкувер – Рейнджерс – 1:5

1014

35 лет 257 дней

Люк РОБИТАЙЛ

09.11.2001. Анахайм – Детройт – 0:1

1141

35 лет 265 дней

Горди ХОУ

27.11.1965. Монреаль – Детройт – 3:2

1274

37 лет 241 день

Яри КУРРИ

23.12.1997. Колорадо – Лос-Анджелес – 5:1

1217

37 лет 219 дней

Джо САКИК

15.02.2007. Калгари – Колорадо – 5:7

1294

37 лет 223 дня

Брэндан ШЭНАХЭН

05.10.2006. Рейнджерс – Вашингтон – 5:2

1351

37 лет 255 дней

Марк МЕССЬЕ

23.10.1998. Флорида – Ванкувер – 0:5

1360

37 лет 278 дней

Дино СИСАРЕЛЛИ

03.02.1998. Флорида – Детройт – 1:1

1198

37 лет 360 дней

Джером ИГИНЛА

04.01.2016. Колорадо – Лос-Анджелес – 4:1

1432

38 лет 187 дней

Теему СЕЛЯННЕ

21.03.2010. Анахайм – Колорадо – 5:2

1177

39 лет 254 дня

Дэйв АНДРЕЙЧАК

23.11.2002. Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3

1464

39 лет 55 дней
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!