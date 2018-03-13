Овечкин – третий по молодости автор 600 шайб в НХЛ

Юбилейный 600-й гол в регулярных чемпионатах Александр Овечкин забил в ворота "Виннипега" в 32 года и 176 дней. В более молодом возрасте до этой отметки добирались всего два хоккеиста – Уэйн Гретцки (27 лет и 302 дня) и Марио Лемье (31 год и 122 дня). Меньшее количество матчей на дорогу к 600-му голу потратили они же и Бретт Халл. Но, что интересно, свою 900-ю игру Халл провел только в 35 лет и 144 дня. (Кирилл БУРДАКОВ)
Возраст 600-го в НХЛ
|
Игрок
|
Соперник
|
Номер матча
|
Возраст
|
Уэйн ГРЕТЦКИ
|
23.11.1988. Детройт – Лос-Анджелес – 3:8
|
718
|
27 лет 302 дня
|
Марио ЛЕМЬЕ
|
04.02.1997. Питтсбург – Ванкувер – 6:4
|
719
|
31 год 122 дня
|
Александр ОВЕЧКИН
|
13.03.2018. Вашингтон – Виннипег – 3:2 ОТ
|
990
|
32 года 176 дня
|
Бобби ХАЛЛ
|
25.03.1972. Чикаго – Бостон – 5:5
|
1032
|
33 года 84 дня
|
Марсель ДИОНН
|
15.12.1984. Лос-Анджелес – Калгари – 6:5
|
1033
|
33 года 134 дня
|
Майк ГАРТНЕР
|
26.12.1993. Рейнджерс – Нью-Джерси – 8:3
|
1125
|
34 года 58 дней
|
Стив АЙЗЕРМАН
|
26.11.1999. Детройт – Эдмонтон – 4:2
|
1201
|
34 года 201 день
|
Яромир ЯГР
|
19.11.2006. Рейнджерс – Каролина – 4:0
|
1131
|
34 года 279 дней
|
Бретт ХАЛЛ
|
31.12.1999. Даллас – Анахайм – 5:4
|
900
|
35 лет 144 дня
|
Фил ЭСПОЗИТО
|
04.11.1977. Ванкувер – Рейнджерс – 1:5
|
1014
|
35 лет 257 дней
|
Люк РОБИТАЙЛ
|
09.11.2001. Анахайм – Детройт – 0:1
|
1141
|
35 лет 265 дней
|
Горди ХОУ
|
27.11.1965. Монреаль – Детройт – 3:2
|
1274
|
37 лет 241 день
|
Яри КУРРИ
|
23.12.1997. Колорадо – Лос-Анджелес – 5:1
|
1217
|
37 лет 219 дней
|
Джо САКИК
|
15.02.2007. Калгари – Колорадо – 5:7
|
1294
|
37 лет 223 дня
|
Брэндан ШЭНАХЭН
|
05.10.2006. Рейнджерс – Вашингтон – 5:2
|
1351
|
37 лет 255 дней
|
Марк МЕССЬЕ
|
23.10.1998. Флорида – Ванкувер – 0:5
|
1360
|
37 лет 278 дней
|
Дино СИСАРЕЛЛИ
|
03.02.1998. Флорида – Детройт – 1:1
|
1198
|
37 лет 360 дней
|
Джером ИГИНЛА
|
04.01.2016. Колорадо – Лос-Анджелес – 4:1
|
1432
|
38 лет 187 дней
|
Теему СЕЛЯННЕ
|
21.03.2010. Анахайм – Колорадо – 5:2
|
1177
|
39 лет 254 дня
|
Дэйв АНДРЕЙЧАК
|
23.11.2002. Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3
|
1464
|
39 лет 55 дней