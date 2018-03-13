Овечкин – третий по молодости автор 600 шайб в НХЛ

Юбилейный 600-й гол в регулярных чемпионатах Александр Овечкин забил в ворота "Виннипега" в 32 года и 176 дней. В более молодом возрасте до этой отметки добирались всего два хоккеиста – Уэйн Гретцки (27 лет и 302 дня) и Марио Лемье (31 год и 122 дня). Меньшее количество матчей на дорогу к 600-му голу потратили они же и Бретт Халл. Но, что интересно, свою 900-ю игру Халл провел только в 35 лет и 144 дня. (Кирилл БУРДАКОВ)

Возраст 600-го в НХЛ