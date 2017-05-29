"Оттава" защитит Андерсона на драфте расширения-2017

По информации TSN, "Оттава" планирует защитить голкипера Крэйга Андерсона на предстоящем драфте расширения-2017. Напомним, что со следующего сезона в НХЛ будет выступать клуб "Вегас", для которого и будет проводиться это мероприятие.

После того как "Сенаторы" защитят Андерсона, "Вегас" сможет выбирать у этого клуба Эндрю Хэммонда и Майка Кондона. Напомним, что контракт 36-летнего вратаря с "Оттавой" рассчитан до конца следующего сезона с зарплатой в 4,2 миллиона долларов. В этом сезоне Андерсон провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ при коэффициенте отраженных бросков 92,6, а также 19 игр в Кубке Стэнли – 92,2.