"Оттава" не оказала сопротивления "Монреалю", у Карлссона показатель "-6"

"Монреаль" разгромил "Оттаву" со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" одержали вторую победу кряду, и четвертую в этом сезоне.

В составе победителей по 3 очка набрали Шарль Юдон (2+1) и защитник Ши Уэбер (0:3). Дубль на счету Арттури Лехконена. В составе "Оттавы" капитан команды Эрик Карлссон заработал показатель полезности "-6".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Монреаль" – 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

Голы: Пайэтт - 3, 0:21 - 1:0. Юдон - 1 (бол., Питри, Монтойя), 4:27 - 1:1. Пачоретти - 4 (мен.), 7:20 - 1:2. Дзингел - 4 (бол., Хоффман, Дидоменико), 8:15 - 2:2. Лехконен - 1 (Друэн, Уэбер), 13:17 - 2:3. Юдон - 2 (Уэбер, Плеканец), 16:00 - 2:4. Дидоменико - 2 (бол., Карлссон, Хоффман), 30:34 - 3:4. Гальченюк - 4 (Бенн), 37:41 - 3:5. Галлахер - 4 (Дано), 39:29 - 3:6. Плеканец - 2 (Галлахер, Юдон), 45:10 - 3:7. Лехконен - 2 (Байрон, Уэбер), 53:24 - 3:8.

Вратари: Андерсон (Кондон, 40:00) - Монтойя.

Штраф: 29 - 21.

Броски: 28 (11+8+9) - 29 (7+8+14).

31 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.