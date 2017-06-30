Орлов подписал контракт на 30,6 миллиона долларов с "Вашингтоном"

"Вашингтон" объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Орловым. Новое соглашение рассчитано на шесть лет. За это время 25-летний россиянин заработает 30,6 миллиона долларов.

Напомним, что Орлов является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". Он перебрался за океан в 2010 году. За "Вашингтон" защитник выступает с 2011 года.

В минувшем сезоне Орлов принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрав рекордные для себя 33 очка. Защитник показал лучшие в карьере показатели по результативным передачам (27) и "плюс-минису" (+30).

Россиянин во втором сезоне подряд не пропустил ни одной игры в регулярке. Также на его счету три результативных паса в 15 матчах плей-офф НХЛ.

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