17:05 | Хоккей — НХЛ

Орлов подписал контракт на 30,6 миллиона долларов с "Вашингтоном"

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"Вашингтон" объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Орловым. Новое соглашение рассчитано на шесть лет. За это время 25-летний россиянин заработает 30,6 миллиона долларов.

Напомним, что Орлов является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". Он перебрался за океан в 2010 году. За "Вашингтон" защитник выступает с 2011 года.

В минувшем сезоне Орлов принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрав рекордные для себя 33 очка. Защитник показал лучшие в карьере показатели по результативным передачам (27) и "плюс-минису" (+30).

Россиянин во втором сезоне подряд не пропустил ни одной игры в регулярке. Также на его счету три результативных паса в 15 матчах плей-офф НХЛ.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Новоуепинни

владелец вшей - редкий д.у.рачок )) бабло на ветер

18:08

inspire

17-5=12 на Кузю и Бураковски ... предположим впихнут, что будут делать на сл. год? ... но за Орли стоит порадоваться

17:34

Easycure

переплата

17:23

Евгений Е.

Джекпот для Орлова.

17:14

songaila

Молодец, Дмитрий! Наконец-то достойный контракт!!!

17:12