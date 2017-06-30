Орлов подписал контракт на 30,6 миллиона долларов с "Вашингтоном"

"Вашингтон" объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Орловым. Новое соглашение рассчитано на шесть лет. За это время 25-летний россиянин заработает 30,6 миллиона долларов.
Напомним, что Орлов является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". Он перебрался за океан в 2010 году. За "Вашингтон" защитник выступает с 2011 года.
В минувшем сезоне Орлов принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрав рекордные для себя 33 очка. Защитник показал лучшие в карьере показатели по результативным передачам (27) и "плюс-минису" (+30).
Россиянин во втором сезоне подряд не пропустил ни одной игры в регулярке. Также на его счету три результативных паса в 15 матчах плей-офф НХЛ.
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BREAKING! @orlov_09 is staying put! 6️⃣ more years with Washington!– Washington Capitals (@Capitals) June 30, 2017
✒️ Details: https://t.co/nsMp6uJXeh#RockTheRed pic.twitter.com/oSnRLsu4cr
Новоуепинни
владелец вшей - редкий д.у.рачок )) бабло на ветер
18:08
inspire
17-5=12 на Кузю и Бураковски ... предположим впихнут, что будут делать на сл. год? ... но за Орли стоит порадоваться
17:34
Easycure
переплата
17:23
Евгений Е.
Джекпот для Орлова.
17:14
songaila
Молодец, Дмитрий! Наконец-то достойный контракт!!!
17:12