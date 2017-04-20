Олег Браташ: "Состояние наших энхаэловцев среднее"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал готовность команды к матчам Еврочелленджа с командой Швейцарии. Российская команда встретится со швейцарцами 21-го и 22 апреля. Кубок "Арлоса" намечен на конец нынешнего месяца.

– По рейтингу швейцарцы – намного выше французов, – заявил Браташ, оценивая предстоящего и прошлого соперника. – Можно ожидать, что нас ожидает более серьезный противник, хотя они в очных матчах одержали по победе. Из-за акклиматизации энхаэловцы не могут находиться в оптимальном состоянии. Их состояние – среднее. От остальных их отличают только качества, которые приобрели в НХЛ. В сборной требования по тактике и игре одни и те же. Из нынешнего состава некоторые поедут на Кубок "Алроса", но есть вызовы и на тех, кто не проходил нынешний сбор с командой. Ребята, вызванные дополнительно, собираются в Новогорске 22 апреля и начинают подготовку к турниру в Санкт-Петербурге, а те, кто сейчас здесь, присоединятся через два дня.

Напомним, что "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Россия