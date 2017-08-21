Николай Белов может продолжить карьеру во "Флориде"

Бывший защитник "Трактора" Николай Белов примет участие в тренировочном лагере "Флориды", информирует miamiherald.com. Отмечается, что клубу необходима глубина в оборонительной линии. 30-летний Белов, никогда до этого не игравший в НХЛ, не потребует больших затрат, но может помочь команде. Всего на счету Белова в КХЛ 394 матча, в которых он забил 30 голов и отдал 54 передачи.