Никита Задоров: "Конечно, я вижу, что мной довольны"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров отметил, что уверенно чувствует себя в НХЛ и доволен своей статистикой. В текущем сезоне россиянин набрал 13 (3+10) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.

- Конечно, я слышу, что люди про меня говорят и вижу, что мною довольны, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Задорова. - Играю много, есть очки, показатель полезности. Я чувствую доверие.

Настроение отличное. Когда выигрываешь, весь процесс приносит тебе счастье. Ради таких моментов мы и играем. Команда действует очень хорошо. Все выкладываются на льду, молодежь и ветераны находят общий язык и действуют синхронно. Откровенно говоря, у меня давно такого не было, чтобы команда играла настолько здорово.

Мне больше всего нравится то, что мы побеждаем, но остаемся крайне сфокусированными в каждом матче и в каждой тренировке. Семь игр взяли, но никакого разгильдяйства. Все выходят, все заряжены на то, чтобы продолжать побеждать. Все профессионалы. Да и тренеры все время повторяют фразу, что мы еще недостаточно хороши, чтобы чувствовать себя комфортно.