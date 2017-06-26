Ник Кипреос: "Чикаго" не может себе позволить Панарина, это расплата за контракты Кейна и Тэйвза"

Известный журналист Ник Кипреос высказался об обмене между "Чикаго" и "Коламбусом". Напомним, что российский нападающий Артемий Панарин продолжит карьеру в "Блю Джэкетс", а форвард Брэндон Саад вернулся в "Блэкхокс". 25-летний россиянин провел в "Чикаго" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах.

- Панарин хороший хоккеист, – цитирует Sportsnet Кипреоса. – Но "Чикаго" не может себе позволить продлить его контракт на много лет. Поэтому был выход: менять его сейчас или дать ему уйти через год. Думаю, "Блэкхокс" расплачивается за контракты Кейна и Тэйвза. Они получают слишком много.