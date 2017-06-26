Ник Кипреос: "Чикаго" не может себе позволить Панарина, это расплата за контракты Кейна и Тэйвза"

Известный журналист Ник Кипреос высказался об обмене между "Чикаго" и "Коламбусом". Напомним, что российский нападающий Артемий Панарин продолжит карьеру в "Блю Джэкетс", а форвард Брэндон Саад вернулся в "Блэкхокс". 25-летний россиянин провел в "Чикаго" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах.
- Панарин хороший хоккеист, – цитирует Sportsnet Кипреоса. – Но "Чикаго" не может себе позволить продлить его контракт на много лет. Поэтому был выход: менять его сейчас или дать ему уйти через год. Думаю, "Блэкхокс" расплачивается за контракты Кейна и Тэйвза. Они получают слишком много.
HBK621381
Как же подбамбливает у ..., такие переживания за панару ))), сразу видно что коламбус тут ни во что не ставят, даже с бобром. им радоваться нужно, что хлебушка сплавили с мертвого клуба, а они щеки надувают. бггг хотя саад как игрок, в разы лучше. )))
19:20 26 июня
igogohruhru
Прикольно и у обоих та же самая зарплата, но у Саада контракт аж до 2021г а Панарина надо переподписывать, очевидно с повышением, уже после след. сезона. Панарин будет руки выкручивать но в результате из за капа все равно уйдет. А Саад - вот он здеся, на долгие года. Чики все правильно рассчитали. По идее им надо еще Тэйвза куда-нибудь продать и будет вообще счастье.
15:14 26 июня
shvedero
алексио, вот это ты сказку придумал)) На какие деньги они Шарпа подпишут?
12:29 26 июня
Alexei10
сейчас еще и шарпа вернут и у них снова будет первое звено, но не будет второго. анисин опустится в третье, четвертое, скамейка, обмен. но зато чикаго с первым звеном дважды брал кубок, а со вторым вылетел в первом раунде
12:11 26 июня
spetrov
Ну и дураки же вы все в Chicago. Чтоб вам пусто было. :)
12:05 26 июня
4elik
А у нас бы вывели из-под потолка пару звезд, да и всё))))
11:40 26 июня