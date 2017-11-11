Наиль Якупов: "Мой гол стал заслугой всей пятерки"

Российский нападающий "Колорадо" Наиль Якупов после поражения от "Оттавы" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что игра получилась интересной. Также он отдал должное партнерам, которые помогли ему забросить пятую шайбу в этом сезоне.

- Мы неплохо начали, игра была быстрой, интересной, с обилием голов, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Якупова. - А мой гол стал заслугой всех пяти человек, кто был на льду. Никто не оставался на своих местах, все двигались. Партнеры сделали хорошую передачу, и мне оставалось только бросить.