"Монреаль" одержал волевую победу над "Тампой", Кучеров получил травму

"Монреаль" победил "Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Все три гола канадская команда забила в заключительном периоде. Первой звездой встречи признан голкипер хозяев Кэри Прайс. Российский защитник "Канадиенс" Андрей Марков стал автором результативной передачи. Травму в поединке получил нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров – россиянин ударился головой о борт после падения.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Киллорн - 6 (Хедман, Строльман), 36:08 - 0:1. Гальченюк - 2 (бол., МАРКОВ, Петри), 46:12 - 1:1. Пачоретти - 2 (Патерин, Шоу), 50:23 - 2:1. Митчелл - 4 (п.в.), 59:16 - 3:1.

Вратари: Прайс - Бишоп (58:49 - 59:16, 59:21).

Штраф: 11 - 11.

Броски: 26 (9+8+9) - 31 (4+13+14).

Наши: Радулов (15:02/2/0), Емелин (22:47/1/0), Марков (21:08/3/0) – Кучеров (4:22/0/0), Наместников (13:40/2/+1), Нестеров (18:14/3/0).

Монреаль. Centre Bell.