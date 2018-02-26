"Монреаль" обменял Плеканеца в "Торонто" на Валиева и выбор во втором раунде драфта

"Монреаль" обменял ветерана команды Томаша Плеканеца в "Торонто", сообщает официальный твиттер "Канадиенс". Также в "Мэйпл Ливз" продолжит карьеру нападающий Кайл Браун, а "Монреаль" сохранит в своей платежной ведомости 50 процентов зарплаты Плеканеца.

Взамен в "Каданиенс" получили защитника Рината Валиева, нападающего Керби Райкела и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2018.

Напомним, что 35-летний Плеканец был задрафтован "Монреалем" и провел всю карьеру в клубе. На его счету 981 матч в НХЛ и 605 (232+373) набранных очков. 22-летний россиянин Валиев в НХЛ не играл с сезона-2015/16, а в текущем чемпионате АХЛ записал на свой счет 15 (5+10) очков в 40 встречах.