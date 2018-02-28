06:50 | Хоккей — НХЛ

"Миннесота" забросила 8 шайб "Сент-Луису", Стаал и Зукер набрали по 5 очков

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"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:3. 5 (3+2) очков в этой встрече набрал нападающий Эрик Стаал, еще 5 (1+4) - Джейсон Зукер. На счету Микаэля Гранлунда 4 (2+2) очка, у Райана Сутера - 3 результативные передачи.

Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко за 19 минут 10 секунд забросил 2 шайбы, Иван Барбашев провел на площадке 12 минут 51 секунду, Никита Сошников - 13 минут 42 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сент-Луис" - 8:3 (3:1, 3:2, 2:0)

Голы: Зукер - 26 (бол., Сутер, Стаал), 2:57 - 1:0. Гранлунд - 18 (Стаал, Зукер), 7:13 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 25 (Шенн, Стин), 9:59 - 2:1. Гранлунд - 19 (Силер, Проссер), 11:17 - 3:1. Пьетранджело - 10 (Шворц, Боумистер), 20:15 - 3:2. Стаал - 31 (бол., Зукер, Сутер), 28:19 - 4:2. Койву - 10 (Койл, Паризе), 37:07 - 5:2. ТАРАСЕНКО - 26 (бол., Шворц, Стин), 38:32 - 5:3. Сперджен - 9 (Гранлунд, Сутер), 39:44 - 6:3. Стаал - 32 (Зукер, Койву), 47:46 - 7:3. Стаал - 33 (Зукер, Гранлунд), 50:54 - 8:3.

Вратари: Дубник - Аллен (Хаттон, 20:00).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 33 (8+15+10) - 25 (8+12+5).

Наши: - - Барбашев (12:51/1/-1), Сошников (13:42/4/-3), Тарасенко (19:10/4/0).

28 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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maks55555

До чего, конечно, безумный контракт у Миннесоты с Паризе, а вместо него сейчас Стаал играет, как лидер.

16:36

roughboy

HBK621381 --- я смотрел этот матч.. переписали во время матча.. и когда бросали кепки, то в титрах было написано, что это второй гол в игре.. т.е. на конкретно тот момент, все было известно)

15:45

HBK621381

roughboy ========= в матче произошел забавный случай.. болелы соты начали бросать кепки на лед уже после второй шайбы стаала.. не знал че американцы не умеют считать до трех)) когда он сделал хет-трик, то опять кепки полетели на лед.. видимо, начали бросать кидать те, кто умеет считать до трех)) соотношение грамотных и нет 50/50)) ========== *facepalm* ну так первую шайбу переписали на гранлунда, насмотрятся обзоров и делают выводы

12:41

roughboy

в матче произошел забавный случай.. болелы соты начали бросать кепки на лед уже после второй шайбы стаала.. не знал че американцы не умеют считать до трех)) когда он сделал хет-трик, то опять кепки полетели на лед.. видимо, начали бросать кидать те, кто умеет считать до трех)) соотношение грамотных и нет 50/50))

10:29

Весёлый©

Ох, как хорошо. Даже Стаала разбудили. На Западе за "Калгари" и этих.

10:13

roughboy

как же армстронг допустил, что блюз останется с ТАКИМ составом.. сколько лет я уже ругаюсь на эту тему.. даже мне любителю это было давно очевидно..

09:47

ростовский свин

гранлунд,зукер и стаал что то сильно раздухарились в последних матчах- без кучи очков со льда не уходят.В прошлом году болел за соту - первую часть сезона -они напару с коламбусом -были лучшими командами лиги,но к плову сдали и слилисб сент луису в первом раунде,в этом сезоне будро видимо сделал выводы - и команда ноборот накатывает на финише,они уже в тройке ,тарасенко забил два классных гола - четко использовав свои моменты ,в первом случае обыграв перед пятаком защитника и растрелял дубника,во втором выдержал паузу и растреливал уже практически пустые ворота.Блюз обменом штястны в пег, как бы дает понять -что на этот сезон забивает.С такой игрой им против пега,нэшвила,соты и даллласа ничего не светит абсолютно.

08:30

Долго наблюдал за идиотами на эт

Там только Тарасу что-то надо еще?

07:55

fifa_guru

да уж.. совсем все плохо. хотя у первого звена по плюс-минус от нуля до -2, а из 8 всего 2 гола в PP

07:06

gibson

Да уж, вот так слиться своему главному конкуренту в "матче жизни"...

07:05

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