"Миннесота" забросила 8 шайб "Сент-Луису", Стаал и Зукер набрали по 5 очков

"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:3. 5 (3+2) очков в этой встрече набрал нападающий Эрик Стаал, еще 5 (1+4) - Джейсон Зукер. На счету Микаэля Гранлунда 4 (2+2) очка, у Райана Сутера - 3 результативные передачи.
Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко за 19 минут 10 секунд забросил 2 шайбы, Иван Барбашев провел на площадке 12 минут 51 секунду, Никита Сошников - 13 минут 42 секунды.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Сент-Луис" - 8:3 (3:1, 3:2, 2:0)
Голы: Зукер - 26 (бол., Сутер, Стаал), 2:57 - 1:0. Гранлунд - 18 (Стаал, Зукер), 7:13 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 25 (Шенн, Стин), 9:59 - 2:1. Гранлунд - 19 (Силер, Проссер), 11:17 - 3:1. Пьетранджело - 10 (Шворц, Боумистер), 20:15 - 3:2. Стаал - 31 (бол., Зукер, Сутер), 28:19 - 4:2. Койву - 10 (Койл, Паризе), 37:07 - 5:2. ТАРАСЕНКО - 26 (бол., Шворц, Стин), 38:32 - 5:3. Сперджен - 9 (Гранлунд, Сутер), 39:44 - 6:3. Стаал - 32 (Зукер, Койву), 47:46 - 7:3. Стаал - 33 (Зукер, Гранлунд), 50:54 - 8:3.
Вратари: Дубник - Аллен (Хаттон, 20:00).
Штраф: 12 - 12.
Броски: 33 (8+15+10) - 25 (8+12+5).
Наши: - - Барбашев (12:51/1/-1), Сошников (13:42/4/-3), Тарасенко (19:10/4/0).
28 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Steen to Schenn to Tarasenko... GOAL. #stlblues pic.twitter.com/yKL0HzNnq5– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 февраля 2018 г.
Tarasenko with a power play goal. #STLBlues #mnwild pic.twitter.com/Z189EzZR9k– Giles Ferrell (@gilesferrell) 28 февраля 2018 г.
- Миннесота Уайлд
- Эрик Стаал
- НХЛ
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Микаэль Гранлунд
- Райан Сутер
- Иван Барбашев
- Никита Сошников
- Джейсон Зукер
maks55555
До чего, конечно, безумный контракт у Миннесоты с Паризе, а вместо него сейчас Стаал играет, как лидер.
16:36
roughboy
HBK621381 --- я смотрел этот матч.. переписали во время матча.. и когда бросали кепки, то в титрах было написано, что это второй гол в игре.. т.е. на конкретно тот момент, все было известно)
15:45
HBK621381
roughboy ========= в матче произошел забавный случай.. болелы соты начали бросать кепки на лед уже после второй шайбы стаала.. не знал че американцы не умеют считать до трех)) когда он сделал хет-трик, то опять кепки полетели на лед.. видимо, начали бросать кидать те, кто умеет считать до трех)) соотношение грамотных и нет 50/50)) ========== *facepalm* ну так первую шайбу переписали на гранлунда, насмотрятся обзоров и делают выводы
12:41
roughboy
в матче произошел забавный случай.. болелы соты начали бросать кепки на лед уже после второй шайбы стаала.. не знал че американцы не умеют считать до трех)) когда он сделал хет-трик, то опять кепки полетели на лед.. видимо, начали бросать кидать те, кто умеет считать до трех)) соотношение грамотных и нет 50/50))
10:29
Весёлый©
Ох, как хорошо. Даже Стаала разбудили. На Западе за "Калгари" и этих.
10:13
roughboy
как же армстронг допустил, что блюз останется с ТАКИМ составом.. сколько лет я уже ругаюсь на эту тему.. даже мне любителю это было давно очевидно..
09:47
ростовский свин
гранлунд,зукер и стаал что то сильно раздухарились в последних матчах- без кучи очков со льда не уходят.В прошлом году болел за соту - первую часть сезона -они напару с коламбусом -были лучшими командами лиги,но к плову сдали и слилисб сент луису в первом раунде,в этом сезоне будро видимо сделал выводы - и команда ноборот накатывает на финише,они уже в тройке ,тарасенко забил два классных гола - четко использовав свои моменты ,в первом случае обыграв перед пятаком защитника и растрелял дубника,во втором выдержал паузу и растреливал уже практически пустые ворота.Блюз обменом штястны в пег, как бы дает понять -что на этот сезон забивает.С такой игрой им против пега,нэшвила,соты и даллласа ничего не светит абсолютно.
08:30
Долго наблюдал за идиотами на эт
Там только Тарасу что-то надо еще?
07:55
fifa_guru
да уж.. совсем все плохо. хотя у первого звена по плюс-минус от нуля до -2, а из 8 всего 2 гола в PP
07:06
gibson
Да уж, вот так слиться своему главному конкуренту в "матче жизни"...
07:05