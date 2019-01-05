"Миннесота" в гостях обыграла "Оттаву"

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Оттаву" со счетом 4:3. Победный гол забил Зак Паризе. Дубль оформил Джаред Сперджен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Миннесота" - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Голы: Дюшен - 17 (Смит), 19:06 - 1:0. Сперджен - 6 (Канин, Паризе), 20:41 - 1:1. Дзингел - 16 (Райан, Демело), 28:08 - 2:1. Гринуэй - 7 (Гранлунд, Стаал), 34:10 - 2:2. Сперджен - 7 (Койл, Паризе), 36:31 - 2:3. Паризе - 19 (Канин, Койл), 46:07 - 2:4. Стоун - 20 (Сиси, Воланин), 50:10 - 3:4.

Вратари: Нильссон (58:59) - Дубник.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (15+4+8) - 26 (8+13+5).

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5 января. Оттава. Canadian Tire Centre.