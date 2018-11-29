Мэттьюс, Кросби и Маккиннон - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.
Первой звездой признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, который в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (5:3) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Второй звездой дня назван капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, который сделал натуральный хет-трик в игре с "Колорадо" (3:6).
Третья звезда – нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, отдавший три передачи в матче с "Питтсбургом".
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