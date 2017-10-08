Майк Бэбкок: "Во втором периоде занимались какой-то ерундой"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после победы над "Рейнджерс" (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался недоволен вторым периодом. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев в этом матче набрал два (1+1) очка.

– Третий период был лучше, чем в прошлом матче. Первый период по структуре игры мы провели хорошо, – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ. – Во втором занимались какой-то ерундой. "Торонто" и близко не показал своей игры. Однако в двух домашних матчах мы смогли выжить и победить.