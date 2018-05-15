Маршессо, Флери и Коннор – звезды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших по итогам игрового дня, в рамках которого состоялась вторая встреча 1/2 финала Кубка Стэнли, в которой встречались "Виннипег" и "Вегас" (1:3). Первой звездой дня стал форвард "Голден Найтс" Джонатан Маршессо, оформивший дубль.

Второй звездой дня стал его партнер по команде вратарь Марк-Андре Флери, отразивший 30 из 31 броска по своим воротам. Тройку лучших замкнул нападающий "Джетс" Кайл Коннор, на счету которого единственная шайба проигравших.

Напомним, после двух матчей счет в серии до четырех побед ничейный – 1-1. Третий матч серии состоится в Парадайсе в ночь на 17 мая.

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