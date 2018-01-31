Малкин - третья звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой признан вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей. Перед игрой с "Сан-Хосе" (5:2) у него умер отец. Несмотря на это, он отразил 40 бросков из 42.

Второй звездой стал голкипер "Лос-Анджелеса" Дарси Кюмпер. Он отыграл на ноль в матче с "Далласом" (3:0), отразив 28 бросков.

Тройку лучших замкнул российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, у котрого хет-трик в игре с "Сан-Хосе" (5:2). Для него это 12-й хет-трик в карьере в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся с другим россиянином Алексеем Ковалевым. Всего в этом сезоне на счету Малкина 55 (26+29) очков в 48 матчах.