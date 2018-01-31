Малкин - третья звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам игрового дня.
Первой звездой признан вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей. Перед игрой с "Сан-Хосе" (5:2) у него умер отец. Несмотря на это, он отразил 40 бросков из 42.
Второй звездой стал голкипер "Лос-Анджелеса" Дарси Кюмпер. Он отыграл на ноль в матче с "Далласом" (3:0), отразив 28 бросков.
Тройку лучших замкнул российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, у котрого хет-трик в игре с "Сан-Хосе" (5:2). Для него это 12-й хет-трик в карьере в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся с другим россиянином Алексеем Ковалевым. Всего в этом сезоне на счету Малкина 55 (26+29) очков в 48 матчах.
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Сан-Хосе Шаркс
- Лос-Анджелес Кингз
- Даллас Старз
- Алексей Ковалев (хоккей)
- Мэттью Мюррей
- Дарси Кюмпер
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