Макдэвид, Холл и Маккиннон номинированы на приз Теда Линдсея

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, форвард "Нью-Джерси" Тэйлор Холл и нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон – в тройке претендентов на приз Теда Линдсея, который вручается лучшему игроку сезона в НХЛ по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA), информирует официальный сайт НХЛ. Обладатель награды будет назван 20 июня на церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе.

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков. Макдэвид выиграл приза Теда Линдсея в прошлом сезоне.

Холл набрал 93 (39+54) очков в 76 играх регулярного сезона, что является его личным рекордом. Он может стать первым игроком "Девилз", который получит этот приз.

Маккиннон занял пятое место в НХЛ среди бомбардиров, набрав 97 (39+58) очков в 74 матчах.