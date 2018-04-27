10:59 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид, Холл и Маккиннон номинированы на приз Теда Линдсея

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, форвард "Нью-Джерси" Тэйлор Холл и нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон – в тройке претендентов на приз Теда Линдсея, который вручается лучшему игроку сезона в НХЛ по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA), информирует официальный сайт НХЛ. Обладатель награды будет назван 20 июня на церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе.

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков. Макдэвид выиграл приза Теда Линдсея в прошлом сезоне.

Холл набрал 93 (39+54) очков в 76 играх регулярного сезона, что является его личным рекордом. Он может стать первым игроком "Девилз", который получит этот приз.

Маккиннон занял пятое место в НХЛ среди бомбардиров, набрав 97 (39+58) очков в 74 матчах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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За Арсеналий с децтва!))

А где был Вашингтон, когда Овечкину этот приз давали?)) Смотрел ПО по телевизору?))

11:51

Bache Gabrielsen

Хорошая троица, хорошая... Один только вопрос - где эти крутые команды - Эдмонтон, Колорадо и Нью-Джерси ? Сидят по домам, пьют пиво и смотрят плей-офф НХЛ по телевизору. Во главе со своими Маками.

11:44

Весёлый©

Да уж, жаль, что у третьего фамилия не МакХолл, Папа бы угадал 146%.

11:23

fifa_guru

МакДэвид

11:19

maks55555

МакДи?

11:17

За Арсеналий с децтва!))

.

11:11

За Арсеналий с децтва!))

Хорошая тройка.) Ставлю на Мака.)

11:07

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