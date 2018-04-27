Макдэвид, Холл и Маккиннон номинированы на приз Теда Линдсея

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, форвард "Нью-Джерси" Тэйлор Холл и нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон – в тройке претендентов на приз Теда Линдсея, который вручается лучшему игроку сезона в НХЛ по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA), информирует официальный сайт НХЛ. Обладатель награды будет назван 20 июня на церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе.
Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков. Макдэвид выиграл приза Теда Линдсея в прошлом сезоне.
Холл набрал 93 (39+54) очков в 76 играх регулярного сезона, что является его личным рекордом. Он может стать первым игроком "Девилз", который получит этот приз.
Маккиннон занял пятое место в НХЛ среди бомбардиров, набрав 97 (39+58) очков в 74 матчах.
За Арсеналий с децтва!))
А где был Вашингтон, когда Овечкину этот приз давали?)) Смотрел ПО по телевизору?))
11:51
Bache Gabrielsen
Хорошая троица, хорошая... Один только вопрос - где эти крутые команды - Эдмонтон, Колорадо и Нью-Джерси ? Сидят по домам, пьют пиво и смотрят плей-офф НХЛ по телевизору. Во главе со своими Маками.
11:44
Весёлый©
Да уж, жаль, что у третьего фамилия не МакХолл, Папа бы угадал 146%.
11:23
fifa_guru
МакДэвид
11:19
maks55555
МакДи?
11:17
За Арсеналий с децтва!))
.
11:11
За Арсеналий с децтва!))
Хорошая тройка.) Ставлю на Мака.)
11:07