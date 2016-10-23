"Лос-Анджелес" нанес "Ванкуверу" первое поражение в сезоне

"Лос-Анджелес" на своем льду нанес поражение "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Кэнакс" это поражение стало первым в сезоне – до этой игры "Ванкувер" выиграл четыре матча подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" – "Ванкувер Кэнакс" – 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Макнэбб – 2 (Браун, Дауд), 4:35 – 1:0. Пирсон – 4 (бол., Браун, Мартинес), 18:24 – 2:0. Браун – 1 (мен., Копитар), 20:33 – 3:0. Гранлунд – 2 (Хансен, Саттер), 28:40 – 3:1. Х. Седин – 2 (бол., Ларсен, Д. Седин), 35:57 – 3:2. Эдлер – 1 (бол., Ларсен, Х. Седин), 59:25 – 3:3.

Победный буллит: Пирсон.

Вратари: Будай – Маркстрем (59:03 – 59:25).

Штраф: 17 – 11.

Броски: 31 (13+10+5+3) – 25 (7+9+9+0).

Наши: – – Педан, Трямкин.

23 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.