08:38 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов - о второй шайбе: "Не увидел открытых партнеров по команде и решил все сделать сам"


"Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дублем в этой встрече отметился нападающий "Столичных" Евгений Кузнецовкоторый после игры рассказал о том, что он любит Эдмонтон из-за того, что Джейсон Чимера родом из этого города. Канадец выступал за "Кэпиталз" с 2012 по 2016 год.

- Почему я люблю Эдмонтон? Джейсон Чимера отсюда, - цитирует Washington Post Кузнецова. - Я серьезно. Моя вторая шайба? Я не увидел открытых партнеров по команде. Решил все сделать сам.

 

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Материалы других СМИ
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