Кузнецов - о второй шайбе: "Не увидел открытых партнеров по команде и решил все сделать сам"

"Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дублем в этой встрече отметился нападающий "Столичных" Евгений Кузнецов, который после игры рассказал о том, что он любит Эдмонтон из-за того, что Джейсон Чимера родом из этого города. Канадец выступал за "Кэпиталз" с 2012 по 2016 год.

- Почему я люблю Эдмонтон? Джейсон Чимера отсюда, - цитирует Washington Post Кузнецова. - Я серьезно. Моя вторая шайба? Я не увидел открытых партнеров по команде. Решил все сделать сам.