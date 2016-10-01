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Куликов получил синяк на спине

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Главный тренер "Баффало" Дэн Билсма сообщил, что на спине российского защитника Дмитрия Куликова образовался синяк. Наставник надеется, что травма несерьезная. Напомним, что Куликов не смог доиграть предсезонный матч с "Торонто" (1:8) - в середине третьего периода после силового приема он неудачно упал на борт около открытой дверцы. Для Куликова этот матч стал дебютным в составе "Баффало". 

На спине у Куликова образовался синяк. Мы надеемся, что это не более, чем обычное столкновение с бортом, - цитирует Билсму пресс-служба клуба.

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