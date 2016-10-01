Куликов получил синяк на спине

Главный тренер "Баффало" Дэн Билсма сообщил, что на спине российского защитника Дмитрия Куликова образовался синяк. Наставник надеется, что травма несерьезная. Напомним, что Куликов не смог доиграть предсезонный матч с "Торонто" (1:8) - в середине третьего периода после силового приема он неудачно упал на борт около открытой дверцы. Для Куликова этот матч стал дебютным в составе "Баффало".

- На спине у Куликова образовался синяк. Мы надеемся, что это не более, чем обычное столкновение с бортом, - цитирует Билсму пресс-служба клуба.