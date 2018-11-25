14:19 | Хоккей — НХЛ

Ковальчука вывели из первой спецбригады большинства в "Лос-Анджелесе"

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Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук был выведен из первой спецбригады по реализации большинства. Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Кертис Зупке.

 - Первая спецбригада большинства в "Лос-Анджелесе": Браун, Картер, Тоффоли, Копитар, Даути. Копитар на позиции левого защитника. Ковальчука нет, - написал журналист.

Таким образом, хоккеист оказался во второй спецбригаде большинства. Его команда не реализовала численное преимущество 16 раз подряд.

Минувшей ночью "Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу" (2:4).

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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