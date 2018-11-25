Ковальчука вывели из первой спецбригады большинства в "Лос-Анджелесе"

Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук был выведен из первой спецбригады по реализации большинства. Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Кертис Зупке.

- Первая спецбригада большинства в "Лос-Анджелесе": Браун, Картер, Тоффоли, Копитар, Даути. Копитар на позиции левого защитника. Ковальчука нет, - написал журналист.

Таким образом, хоккеист оказался во второй спецбригаде большинства. Его команда не реализовала численное преимущество 16 раз подряд.

Минувшей ночью "Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу" (2:4).

Kings first PP: Brown-Carter-Toffoli-Kopitar-Doughty. Kopitar at the left point. Kovalchuk not in your picture. – Curtis Zupke (@curtiszupke) 25 ноября 2018 г.

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