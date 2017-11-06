"Колорадо" без Дюшена уступил "Айлендерс", Барзал набрал пять очков

"Айлендерс" обыграл "Колорадо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этой встрече прервалась трехматчевая победная серия "Эвеланш".

Отметим, что прямо во время игры был обменен в "Оттаву" нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен. Подробности сделки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В составе победителей 5 голевых передач сделал дебютант этого сезона Мэтью Барзал. Дубль оформил Джордан Эберле, 3 (1+2) очка на свой счет записал защитник Ник Ледди. У "Колорадо" двумя шайбами отметился Александр Клерфут.

Нападающий "Эвеланш" Наиль Якупов заработал показатель полезности "-3" за 16 минут игры и провел один силовой прием. Защитник Никита Задоров отыграл 15 минут, заработал показатель "-2" и 5 минут штрафа за драку со Скоттом Мэйфилдом. Голкипер Семен Варламов провел эту встречу в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Колорадо" – 6:4 (2:0, 3:2, 1:2)