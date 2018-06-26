"Каролина" сделала квалификационное предложение Зыкову и еще трем хоккеистам

"Каролина" сделала квалификационные предложения четырем хоккеистам, сообщает официальный сайт клуба. Новые контракты были предложены защитнику Тревору Ван Римсдайку и нападающим Грегу Маккегу, Валентину Зыкову и Лукасу Валлмарку.

Напомним, что в минушем сезоне 23-летний россиянин большую часть времени выступал в фарм-кулбе "Харрикейнз". В АХЛ он набрал 54 (33+21) очка в 63 матчах чемпионата, став лушчим снайпером лиги. В НХЛ он сыграл 10 игр и записал на свой счет 7 (3+4) очков.