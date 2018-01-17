Илья Брызгалов: "Сухачев? Лундквиста тоже задрафтовали черт знает где"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что у голкипера Владислава Сухачева большое будущее. По его мнению, страж ворот хорошо себя проявил на недавнем молодежном чемпионате мира.

– Самсонов – будущая звезда, а Сухачев – нет.

– Вот подождите. Хенрик Лундквист тоже был задрафтован черт знает где. Тоже о нем ничего не слышно не видно было. Сухачев под прессингом играл великолепно, давал команде шанс, выручал, а голы, которые ему забивали – там тяжело было что-то сделать. Порой свои же и мешали. Парень – красавец. Команда только не помогла. Почему? Не знаю. Я за молодежью нашей не слежу. Мало что о них знаю. Но показали очень пассивный хоккей, скорости были низкими, прессинга не было, огромные разрывы между линиями, через которые насквозь летят игроки соперника, защитники не подключаются. Одно и то же постоянно. (Игорь ЕРОНКО)

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