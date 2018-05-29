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Игорь Кравчук - о серии "Вегас" - "Вашингтон": "Первый матч показал, что финал будет богатым на голы"


Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук в своем Твиттере выразил мнение, что финальная серия Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" будет очень интересной и богатой на забитые шайбы. Он также отметил разительную перемену в судействе, сравнивая первую игру со встречами в регулярном чемпионате.

- С нетерпением ждал финал кубка Стэнли. Первый матч показал, что финал будет очень интересным и, похоже, богатым на голы! Интересно наблюдать разительную перемену в судействе. Многое допускается из того, чего не допускалось в регулярке. Я бы даже сказал слишком много, - написал Кравчук.

"Вегас" пока ведет в финальной серии со счетом 1:0, обыграв "Вашингтон" в первом матче - 6:4. Следующая игра состоится 31 мая, начало - в 3.00 по московскому времени. 

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http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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