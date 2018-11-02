Хет-трик Лайне в Хельсинки принес "Виннипегу" победу над "Флоридой"

"Виннипег" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Игра состоялась в Хельсинки.

Финский нападающий "Джетс" Патрик Лайне сделал в этой игре хет-трик, Блейк Уилер и Дастин Бафлин набрали по 3 (0+3) очка. Защитник команды Дмитрий Куликов отыграл 10 минут 45 секунд.

Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов забросил шайбу, отыграв 19 минут 27 секунд. Защитник Богдан Киселевич провел на льду 14 минут 14 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Виннипег" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Перро - 2 (Литтл, Бафлин), 18:34 - 0:1. Яндл - 2 (бол., Барков, Хоффман), 24:18 - 1:1. Лайне - 4 (бол., Уилер, Бафлин), 35:14 - 1:2. Дадонов - 5 (Матесон, Бьюгстад), 37:54 - 2:2. Лайне - 5 (бол., Уилер, Бафлин), 43:28 - 2:3. Лайне - 6 (п.в., Шайфли, Уилер), 59:17 - 2:4.

Вратари: Раймер (58:29 - 59:17, 59:21) - Хеллебайк.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 38 (18+14+6) - 36 (14+8+14).

Наши: Дадонов (19.27/8/0), Киселевич (14.14/0/0) - Куликов (10.45/0/0).

1 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".