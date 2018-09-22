Голевая передача Волкова помогла "Тампе" обыграть "Нэшвилл"

"Виннипег" в овертайме переиграл "Калгари" в контрольном матче (4:3 ОТ). В другой встрече "Нэшвилл" потерпел поражение от "Тампы" (1:5). В составе "Лайтнинг" голевой передачей отметился российский нападающий Александр Волков.

НХЛ

Контрольные матчи

"Виннипег" – "Калгари" – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Поллок - 1 (Гоудин, Спроул), 7:59 - 0:1. Дюбе - 4 (бол., Робинсон, Гоудин), 23:36 - 0:2. Уилер - 1 (Коннор, Ножье), 26:53 - 1:2. Кин - 1 (Сименс, Райкел), 31:21 - 1:3. Бафлин - 1 (Липон, Сьюз), 36:34 - 2:3. Литтл - 1 (бол., Гриффит, Элерс), 58:59 - 3:3. Бафлин - 2 (Уилер, Шайфли), 60:26 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк (57:05 - 57:09, 58:56 - 58:59) - Парсонс (Дж. Гласс, 40:00).

Броски: 22 (8+3+10+1) - 35 (9+14+12+0).

Наши: Куликов (17:06/1/0) - -.

Виннипег. Bell MTS Place.

"Нэшвилл" – "Тампа-Бэй" – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Эрне - 1 (Волков), 7:18 - 0:1. Эрне - 2 (Чирелли), 9:06 - 0:2. Катчук - 2 (Колтон, Эндреофф), 9:24 - 0:3. Йоси - 1 (бол., Суббан, Форсберг), 28:34 - 1:3. Эндреофф - 1 (мен., Дюмон), 29:25 - 1:4. Машин - 1 (п.в.), 57:12 - 1:5.

Вратари: Ринне (Гросеник, 40:00, 57:02 - 57:12) - Доминге.

Броски: 39 (13+14+12) - 27 (11+7+9).

Наши: - - Волков (17:18/0/2), Сергачев (20:17/0/4).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.