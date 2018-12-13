Гол Радулова не спас "Даллас" от поражения в игре с "Анахаймом"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" на своем льду обыграл "Даллас" со счетом 6:3. Российский форвард "Старз" Александр Радулов отличился заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Даллас" – 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)

Голы: Каше – 6 (Оберг), 6:38 – 1:0. Хейсканен – 6 (бол., Спецца, Линделл), 26:01 – 1:1. Комо – 3 (Шор, Дикинсон), 28:07 – 1:2. Радулов – 10 (бол., Федун, Шор), 31:20 – 1:3. Каше – 7 (Гецлаф), 36:30 – 2:3. Каше – 8 (Ритчи, Монтур), 50:45 – 3:3. Монтур – 5 (Гецлаф), 52:06 – 4:3. Сильверберг – 9 (Кольяно, Монтур), 53:44 – 5:3. Линдхольм – 4 (п.в., Монтур), 59:29 – 6:3.

Вратари: Гибсон – Бишоп (55:39 – 59:04, 59:26 – 59:29).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 36 (15+7+14) – 29 (5+13+11).

Наши: – – Ничушкин (11.56/1/-1), Радулов (20.07/2/0).

13 декабря. Анахайм. Honda Center.