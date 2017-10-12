Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Питтсбургом"

"Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Крис Летанг, Патрик Хернквист и Конор Шири. Отметим, что для Летанга эта шайба стала первой с 4 февраля этого года.

У "Кэпс" свой восьмой гол в сезоне забил капитан команды Александр Овечкин. Впервые в этом сезоне ему не ассистировал Евгений Кузнецов. Свой первый гол в НХЛ забил защитник "Вашингтона" Кристиан Дьос.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 19 минут 17 секунд, нанес четыре броска по воротам и, не набрав очков, завершил встречу с показателем полезности "-1". На счету Овечкина 7 бросков по воротам и один силовой прием за 19 минут и 36 секунд на льду. У Кузнецова два броска по воротам за 19 минут. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту и 27 секунд, один раз бросил по воротам и провел два силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Питтсбург" – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

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