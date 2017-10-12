Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Питтсбургом"

"Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Крис Летанг, Патрик Хернквист и Конор Шири. Отметим, что для Летанга эта шайба стала первой с 4 февраля этого года.
У "Кэпс" свой восьмой гол в сезоне забил капитан команды Александр Овечкин. Впервые в этом сезоне ему не ассистировал Евгений Кузнецов. Свой первый гол в НХЛ забил защитник "Вашингтона" Кристиан Дьос.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 19 минут 17 секунд, нанес четыре броска по воротам и, не набрав очков, завершил встречу с показателем полезности "-1". На счету Овечкина 7 бросков по воротам и один силовой прием за 19 минут и 36 секунд на льду. У Кузнецова два броска по воротам за 19 минут. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту и 27 секунд, один раз бросил по воротам и провел два силовых приема.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Питтсбург" – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Крис Летанг
- Патрик Хернквист
- Конор Шири
Марио66
Ну что, возвращаем Птицбург в чемпионскую гонку?
06:00
Монте-Кристо (Мститель) .
Еще о матче. Буроаковски вообще не видно. Оши - халявщик по жизни, тупо выходит на пятак и ждет передачи. Сам не созидает и не старается. Точный пас отдать неспособен. Опять в своем репертуаре. Бэкстрем там один за всех пыхтит. И то только временами. Врана неплохо смотрелся. А вот Кузнецов отвратительно. Словно две ночи не спал. Правда, мог на последней минуте исправиться после индивидуального прохода. Не получилось. Третье звено было сильнее тройки Бэкстрема. Четвертое никакое. И повторю. Невиданное прежде число ошибок со стороны игроков Вашингтона. Я его таким никогда не видел. Будь Питтсбург собраннее, то счет бы был разгромным. Там не столько Холтби выручал, сколько Питтсбург не дорабатывал в завершающей стадии атаки.
05:50
.BattleFish.
в конце Кузя должен был решать и становиться героем встречи
05:40
.BattleFish.
пенс на классе!)
05:39
.BattleFish.
завтра лучше гляну пингвинов с тамппой
05:39
gibson
Да нормальная игра. Овечкин был лучшим в своей команде. Кузнецов мог стать героем встречи в концовке, забив фантастический гол от ворот до ворот, но шайба сошла с крюка в последний момент. Малкин чудил в большинстве, за что был переведен во вторую бригаду (в итоге все три гола в большинстве были забиты без Малкина на льду), но вполне мог сделать хет-трик, Холтби потащил. Победа птиц в общем-то по делу. Питтсбург опять показывает, что и в этом сезоне он сильнее Вашингтона.
05:38
Монте-Кристо (Мститель) .
Примитивная, осенняя игра обеих команд. Но Вашингтон допустил больше ошибок. Причем намного больше. Хорошо хоть Холтби выручал, но несколько раз и он сыграл неважно. Орпик это что-то с чем-то. Кузнецов - детский сад. Мюррей - класс ! Кросби играл еще бледнее Овечкина, но Питтсбург выше классом столичных. У которых лучшим был дебютант - защитник Джоос. Гол плюс передача. Но в обороне и он порой ошибался. Еще об Овечкине. Много потерь шайбы, невыразительных и слабых бросков, нелепых ошибок. У Питтсбурга, кроме Мюррея выделю Летанга и Дюмулина. Но в целом игра не стоила моей бессонной ночи.
05:32
Easycure
Зря не спал. Победа на классе. Кунхакль во второй бригаде большинства - это сильно). Удаления за легкий удар клюшкой бесят. Вши начали что-то показывать только с середины 3 периода.
05:23