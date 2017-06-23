Герман Титов: "Панарин здорово играл у Знарка. В систему Тортореллы он впишется без проблем"

Чемпион мира-93, бывший нападающий "Калгари", "Питтсбурга" и "Эдмонтона", экс-наставник новокузнецкого "Металлурга" и "Спартака" Герман Титов в интервью "СЭ" отметил, что в "Коламбусе" Артемий Панарин получит больше игрового времени. Также он выразил уверенность в том, что у россиянина не возникнет проблем с тем, чтобы вписаться в систему новой команды. Напомним, сегодня стало известно, что "Блэкхокс" обменяли 25-летнего форварда в клуб из Огайо.

– Конечно, "Чикаго" больше подходил Артемию по стилю игры, – сказал Титов. – За два года они наладили хорошую связку с Кейном. Сейчас все будет зависеть от самого Панарина. Он наверняка получит больше игрового времени. Даже когда Тема выходил без Патрика, то показывал игру достойную лидера команды.

– Как воспримет его приход главный тренер Джон Торторелла?

– Невозможно залезть ему в голову и понять, что у него на уме. В своей карьере я столкнулся с проблемой, когда генменеджер тебя приобрел, а наставник не видит тебя в составе. Если идея исходила не от Тортореллы, ему придется доказывать, что он достоин первой тройки и может принести пользу команде. Если ему будут доверять, он покажет свою лучшую игру.

– Подойдет ли российский форвард под систему "Коламбуса"?

– Артемий не проиграет конкуренцию никому из имеющихся в составе конкурентов. Как показал этот сезон, команда у "Джекетс" очень рабочая, вся пятерка работала на команду. Панарин – дисциплинированный парень. Он здорово играл у Знарка, который любит использовать подобные тактические схемы, поэтому для нашего хоккеиста не будет проблемой вписаться в игру "Коламбуса". (Евгений БЕЛОУСОВ)