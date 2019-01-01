"Флорида" обыграла "Детройт", уступая в счете 0:3

"Флорида" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 по буллитам. "Пантерз" после первого периода уступали в счете 0:3. Победный бросок на счету Джонатана Юбердо.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Флорида" - 3:4 Б (3:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Атанасиу - 13 (Витковски, Крунвалль), 5:15 - 1:0. Нюквист - 10 (Ларкин, Абделькадер), 17:28 - 2:0. Ванек - 6 (Нильсен, Бертуцци), 18:27 - 3:0. Маккэн - 7 (мен., Ламмикко, Пайсик), 26:19 - 3:1. Боргстрем - 3 (Ватрано, Экблад), 32:11 - 3:2. Гаврилюк - 3 (Сивиур), 35:15 - 3:3.

Победный буллит: Юбердо.

Вратари: Ховард - Луонго (Раймер, 20:00).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 20 (8+2+7+3) - 27 (8+14+3+2).

Наши: - - Дадонов (22.21/1/0), Киселевич (10.52/2/0).

1 января. Детройт. Little Caesars Arena.